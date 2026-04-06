鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-06 12:07

全台房貸族人數再創新高，房仲業者據金融聯徵中心資料統計，全台尚有背負個人房貸的總人數從 2017 年約 200 萬人逐年攀升，至 2026 年 1 月，已突破約 225.2 萬人，創下歷史新高不只房貸越來越多，平均背負的房貸金額也逐年攀升至約 582 萬元，同步創新高。

同時，在房貸族族人圈分布，全台六都以新台北市 33.8 萬筆最高，台南 10.8 萬筆最少。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，仍在扛房貸的房貸族人口來到高峰，如以全台約 2300 萬人口換算，平均每 10 人就有 1 人扛房貸，顯示國人承擔房貸的情況愈來愈普遍。全台房貸族人數逐年攀升，包括房價走高，非貸不可，部分銀行推出最長可達 40 年期的房貸方案，民眾購屋對銀行貸款依賴程度和年期都增加。同時，青安促買，屋主量增，近年有新青安優貸助攻促進買氣，購屋揹貸的人數快速增加。

同時，房貸低利，欠錢不痛，相較信貸、車貸或其他貸款，房貸利率較低，有房族偏向在房價額度下貸好貸滿，也不急著還，用作週轉金爭取財務餘裕。

張旭嵐表示，早年房貸金額低、利率高，且貸款年期多落在 20 至 30 年，保守理財者傾向早日還清，不欠銀行錢；然而近年投資理財管道多，房貸又力推「長年期、長寬限期」的方案，降低每月還款壓力，卻也讓借款人背負房貸的時間拉長，使得房貸族不易退場。

進一步觀察，六都至 2025 年底，尚有背負房貸的存量規模，其中以新北市房貸存量達 33.8 萬筆最高，仍在扛債的房貸族規模居六都之冠！其次為桃園、高雄及台中，台中市房貸存量更首度突破 20 萬筆，年增約 1.4 萬筆，為六都中房貸族增加最多的縣市；台南市房貸存量僅約 10.8 萬筆，為六都中房貸族規模最小的城市。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察六都房貸存量均呈現年增趨勢，顯示新增房貸的量體高於還款去化速度，因而帶動整體房貸族規模擴大，而房貸族規模的高低，亦與各縣市人口基數、房價水準及房市景氣等因素相關。