鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-06 10:56

美國總統川普周日（5 日）在接受採訪時表示，美國正與伊朗進行深入談判，有望在其設定的最後期限到來之前達成協議，這意味著他設定的最後期限似乎又往後推遲了一天。

美伊有望近日達成協議

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川普周日接受採訪時表示，他相信周一（4 月 6 日）很有可能與伊朗達成協議。川普直言：「我認為明天很有可能，他們現在正在談判。」

他說道：「如果他們不能儘快達成協議，我正在考慮炸毀一切，然後接管石油。」

川普在同一採訪中表示，他已給予伊朗談判代表「免於死刑」，並表示他們已承認伊朗不會繼續發展核武。

「最重要的是，他們不會擁有核武。這一點他們都沒有討價還價，太容易了，」他表示，「這一點他們已經讓步了。大部分問題他們都讓步了。」

川普在接受另一場採訪時提到，這場戰爭應該在「幾天內，而不是幾周內」結束，但他警告，如果美國沒有與伊朗達成某種協議，美國在採取行動方面「幾乎沒有什麼」是不能做的。

兩名消息人士透露，這場談判是通過巴基斯坦、埃及和土耳其的調解人進行，川普顧問和伊朗外長之間也有溝通。川普表示，特使威特科夫和女婿庫什納正在與伊朗密集談判。

美國威脅將打擊電廠和橋梁

川普曾威脅，若美方無法與伊朗領導人達成協議，他將摧毀對伊朗平民至關重要的基礎設施。

川普周日在社交媒體平台上上發布了一篇充斥著髒話的帖子，聲稱要打擊伊朗的發電廠和橋梁。

他強調，如果荷姆茲海峽在周二（4 月 7 日）之前不能對所有船隻開放，這些「瘋子混蛋」將「下地獄」。

「周二（4 月 7 日）將是伊朗的發電廠日和橋梁日，兩者合二為一。絕對前所未有！！！」川普在 Truth Social 上發帖說道。

川普周日晚些時候在 Truth Social 上發布了一條貼文：「美東時間周二晚上 8 點（台灣時間周三早上 8 點）！」，但他沒做任何解釋。白宮周日說，這個日期現在是伊朗與美國達成協議的最後期限。

川普 4 月 4 日在社交媒體發文，要求伊朗在 4 月 6 日前與美國達成協議或開放荷姆茲海峽，並稱「時間所剩無幾——距離一切災難降臨在他們頭上僅剩 48 小時」。