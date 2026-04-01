盤中速報 - 恆生科技指數上漲140.62點至4790.44點，漲幅3.02%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日09:30，恆生科技指數上漲140.62點（或3.02%），暫報4790.44點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.75%
- 近 1 月：-9.5%
- 近 3 月：-15.7%
- 近 6 月：-28.08%
- 今年以來：-15.7%
焦點個股
禽畜飼料概念領漲+11.86%。其中 大成食品(03999-HK) 上漲 11.86% ; 。
玩具及消閒用品概念領漲+2.95%。其中 CMON(01792-HK) 上漲 38.83% ; 奇士達(06918-HK) 上漲 6% ; PERFECTECH INTL(00765-HK) 上漲 5.37% 。
- 富過三代的秘密武器 家族辦公室是什麼？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-149.9點至4628.11點，跌幅3.14%
- 盤中速報 - 恆生指數下跌-513.68點至24438.2點，跌幅2.06%
- 盤中速報 - 恆生指數下跌-513.5點至24438.38點，跌幅2.06%
- 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-148.35點至4629.66點，跌幅3.1%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇