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盤中速報 - 恆生科技指數上漲140.62點至4790.44點，漲幅3.02%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間01日09:30，恆生科技指數上漲140.62點（或3.02%），暫報4790.44點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.75%
  • 近 1 月：-9.5%
  • 近 3 月：-15.7%
  • 近 6 月：-28.08%
  • 今年以來：-15.7%

焦點個股


禽畜飼料概念領漲+11.86%。其中 大成食品(03999-HK) 上漲 11.86% ; 。

玩具及消閒用品概念領漲+2.95%。其中 CMON(01792-HK) 上漲 38.83% ; 奇士達(06918-HK) 上漲 6% ; PERFECTECH INTL(00765-HK) 上漲 5.37% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數禽畜飼料玩具及消閒用品

相關行情

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大成食品0.660+0.00%
CMON1.260-11.9%
奇士達0.161+1.26%
PERFECTECH INTL0.255+5.37%

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