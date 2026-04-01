鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至73.96元，預估目標價為3130元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由73.21元上修至73.96元，其中最高估值88.46元，最低估值60.08元，預估目標價為3130元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|88.46(88.46)
|157.82
|249.03
|最低值
|60.08(60.08)
|79.31
|249.03
|平均值
|72.09(71.56)
|115.32
|249.03
|中位數
|73.96(73.21)
|115.81
|249.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|152,371,000
|273,040,520
|407,985,680
|最低值
|123,950,000
|156,983,000
|407,985,680
|平均值
|143,069,770
|210,238,870
|407,985,680
|中位數
|146,324,000
|205,145,130
|407,985,680
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,648,907
|9,578,449
|5,488,309
|5,072,874
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|94,260,578
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美元上漲 美伊分歧打擊降溫預期
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉塑膠、航運股聯袂吹漲風 台積電摜破1800元收跌594點
- 40%機率熊市！？市場風險下的精選名單！
- 〈台股開盤〉跌逾600點台積電失守1800元 漲價題材股笑傲盤面
- 台積電 記憶體變盤? 日月光 南電買點?【汎銓第2】目標翻倍
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇