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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至73.96元，預估目標價為3130元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由73.21元上修至73.96元，其中最高估值88.46元，最低估值60.08元，預估目標價為3130元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值88.46(88.46)157.82249.03
最低值60.08(60.08)79.31249.03
平均值72.09(71.56)115.32249.03
中位數73.96(73.21)115.81249.03

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值152,371,000273,040,520407,985,680
最低值123,950,000156,983,000407,985,680
平均值143,069,770210,238,870407,985,680
中位數146,324,000205,145,130407,985,680

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,648,9079,578,4495,488,3095,072,874
營業收入
(單位：新台幣千元)		94,260,57864,376,72741,296,21738,672,549

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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