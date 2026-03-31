鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估下修至43.96元，預估目標價為1250元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2026年EPS預估：中位數由44.45元下修至43.96元，其中最高估值49.93元，最低估值38.83元，預估目標價為1250元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|49.93(52.89)
|64.66
|最低值
|38.83(38.83)
|51.47
|平均值
|44.17(45.19)
|59.17
|中位數
|43.96(44.45)
|58.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|35,683,000
|44,973,000
|最低值
|30,117,000
|37,354,490
|平均值
|32,974,870
|41,946,870
|中位數
|32,732,200
|42,730,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,558,344
|1,933,531
|1,085,456
|998,685
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|22,001,340
|14,517,185
|11,247,258
|10,557,701
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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