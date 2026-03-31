鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-31 13:19

加權指數自 2026 年 1 月正式站上 3 萬點歷史新高，日成交額常態性突破 8000 億元，儘管台股已正式晉升全球前十大的關鍵資本市場，但仍有 1071 家、高達 50% 的公司股價跌破年線。寬量國際 (QIC) 創辦人暨執行長李鴻基今 (31) 日指出，在 AI 與半導體雙引擎驅動下，台股已進化為具備全球競爭力的「成長型市場」，甚至有望邁向前五大市場，他直言，現在是企業生死存亡的轉折點，領導者必須換腦思考，以「四大資本市場行動綱領」扭轉困境。

台股3萬點仍有逾千檔跌破年線 QIC李鴻基提四大綱領：企業不換腦就邊緣化。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

李鴻基分析，台灣資本市場的質量已發生結構性改變，市值位居全球第七，展現出不輸 OECD 國家的韌性。他引述數據指出，2025 年台灣證券相關籌資金額 (含 IPO、SPO、ECB 等) 創下新台幣 5400 億元的歷史新高，對比 2021 年前僅約 2000 億元的規模，成長力道驚人。

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李鴻基以去年鴻勁 IPO 案為例，過去企業若想籌集超過 3 億美元，多半得遠赴海外發行 ADR 或 GDR，如今單一企業在台灣本土市場就能成功募集十億美元 (約新台幣 300 億元)，他預言未來幾年內，台灣絕對有能力支持單一案量達 20 億美元的籌資額。他形容台股已從池塘變身成物種多元的「汪洋大海」，外資、ETF 與散戶交織，企業若不學會如何擁抱這片深海，將面臨邊緣化危機。

針對台股兩極化的陷阱，寬量國際提出四大行動綱領，李鴻基建議決策者應具備全新的思維面向。策略一：擁抱成長，告別低本益比思維。在 2015 年前，市場平均本益比 (PE) 約僅 11 倍；但在 AI 大時代，尋求高度成長才是王道。去年高成長企業的本益比已推升至 24、25 倍。李鴻基強調，市場已從「價值導向」轉向「成長導向」，企業應將資源投入資本支出而非僅發放股利。

策略二：論述未來，建立 3 至 5 年的長線藍圖。企業不應只會解釋過去式的財報，而要學會描述未來式，有效的資本論述應跨越一兩年的短線，向投資人傳遞未來三到五年的長期增長邏輯。

策略三：提煉關鍵資訊，對抗 AI 資訊洪流。在 AI 內容泛濫的年代，財務數據已成基本背景雜訊，企業應主動定義非財務面的關鍵資訊，精準對接投資人，避免核心價值被淹沒在重複的數據中。

策略四：ESG 實體化，將永續轉為市值 ESG。企業不再只是寫報告，而是與 ETF 選股標的掛鉤的硬指標，應思考如何將 ESG 具體作為轉化為長期市值的增長，這是吸引被動基金與國際長線資金的必經之路。

談及近期美股、台股指數大幅回檔，李鴻基仍持樂觀態度，他觀察到，儘管國際局勢與戰爭陰影仍存，但全台前二十大市值公司的盈餘成長預期普遍高於去年。在 AI 與半導體帶動下，企業正持續產生強大的現金流與資本支出，這會回頭帶動資本利得與股利政策，形成正向循環。李鴻基強調，台灣已進入一個無法用單一邏輯描述的新時代，「不要去限制指數會到哪裡，重點是結構已經完全改變。」