爭取連假商機 臺鹽七股鹽山「繽紛童樂趴」4/3 起連嗨四天

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-31 11:28

爭取連假商機 臺鹽七股鹽山「繽紛童樂趴」4月3日起連嗨四天。(圖：臺鹽提供)

兒童節連假不只休息，更要盡情放電。臺鹽 (1737-TW) 指出，台南地標「七股鹽山」於 4 月 3 日至 6 日限時啟動「繽紛童樂趴」放電計畫，集結泡泡體驗、大地塗鴉與親子闖關任務等豐富活動，連續四天熱鬧不間斷。

臺鹽指出，園區遼闊的地景也是時下熱門手遊「Pikmin Bloom」玩家的散步天堂，邀請全台親子與皮克敏玩家，在園區開啟一場充滿驚喜的春日探險。

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臺鹽指出，占地廣闊的七股鹽山，是親子戶外放電的最佳場域，本次活動特別企劃「大地彩繪塗鴉」，遊客只需完成社群平台打卡追蹤，即可免費領取彩色粉筆。孩子們能以大地為畫布，盡情揮灑創意，堆疊出春天的繽紛色彩。此外，園區祭出超值同樂回饋，凡於門市單筆消費滿 199 元，即可獲贈「泡泡體驗券」一張，讓孩子在藍天與鹽山的襯托下追逐飛舞泡泡，享受戶外樂趣。

臺鹽指出，除了招牌鹽山，園區內更有豐富的鹽業文化與自然地景，適合親子放慢腳步深度探索。活動期間同步推出「鹽山闖關任務」，遊客入園即可領取專屬闖關卡，親子攜手完成各項趣味任務。只要集滿四枚印章，就能兌換人氣「鹹 DOG DOG 防蚊貼」一份。闖關禮限量 2000 份，歡迎家長帶領孩子化身小小探險家，一起大手牽小手發現鹽山新魅力。

臺鹽指出，跑跳 Fun 電之餘，園區明星商品「膠原蛋白雪花鹽霜淇淋」也準備了驚喜新吃法！活動期間推出限時升級，購買霜淇淋即加贈「繽紛跳跳糖」配料。劈啪跳動的懷舊滋味與鹹甜的鹽味霜淇淋完美交織，不僅打造出層次分明的味蕾驚喜，也讓大人在陪伴孩子的同時，重溫舌尖上的童年甜蜜回憶。

對於內行的皮克敏玩家而言，七股鹽山更是不容錯過的散步種花聖地。臺鹽指出，在遼闊的園區邊走邊種花，不僅能輕鬆累積步數，還能蒐集鹽山專屬的地景明信片。玩家在參與闖關之餘，可與親友合力挑戰園區內的專屬蘑菇，在現實與遊戲之間，體驗最潮的春日冒險。