鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-15 10:50

2026 年的金馬新春長達 9 天的假期，來到台南古都旅遊除了逛古蹟、吃美食之外，還有已經展開台南的 2026 落羽松季在六甲區菁埔埤落羽松森林登場，而在地企業臺鹽 (1737-TW) 則推薦被日媒譽為全台磁場最乾淨台南七股鹽山；同時位於台南市中心的文鼎留聲博物館放進旅遊口袋名單，會有超乎你對博物館的想像。

台南六甲落羽松季正式登場到 3 月 1 日。(圖：台南市政府提供)

‌



在金馬年開始前，台南六甲區公所在延續往年落羽松季風采的基礎上，於落羽松林周邊精心規劃多項裝置藝術。除了具代表性的六甲特色公仔與花海外，超人氣巨型貓咪公仔「巷仔 Niau」，以及法務部矯正署台南第二監獄創作的馬年花燈也陸續進駐，為園區增添濃濃春節喜氣與拍照亮點。

六甲區菁埔埤落羽松森林落羽松季活動已登場，活動將持續至 3 月 1 日，六甲區公所邀請民眾把握年節與假期前來踏青賞景、拍照留念，感受純樸城鄉風情，並可延伸規劃「曾文地區一日遊」，走訪官田八田與一紀念園區、水雉園區，柳營德元埤荷蘭村、劉啟祥美術紀念館，以及下營彩繪村與上帝廟等景點，透過跨區觀光串聯，豐富旅遊體驗。

臺鹽推薦串聯南北兩大熱門據點「七股鹽山」與「通霄觀光園區」，推出高 CP 值的走春攻略。通霄園區採免費入園，七股鹽山僅收每車百元清潔費，邀請民眾在連假期間輕鬆暢遊，體驗最療癒的濱海風光與鹽業文化，為全家人「鹽」續一整年的好運氣。

迎春招「柴」好運到，七股鹽山 6 米「鹹 DOG DOG」打造最療癒的走春景點。(圖：臺鹽提供)

台鹽在七股鹽山活動上，台南七股鹽山搶攻新春人氣，推出「2026 柴鹽滾滾鬧新春」系列活動，一路熱鬧至 4 月。園區打造高達六米的巨型裝置藝術「鹹 DOG DOG」，大玩台語諧音哏，更將可愛柴犬化身萌趣鹽工，成為全台當紅的招財新地標！園區同步升級寵物友善環境，貼心提供免費撿便袋，並推出「寵物列車」，邀請民眾帶著毛孩輕鬆漫遊鹽山園區。

七股鹽山新春活動串聯狗狗氣球、彩繪柴犬 DIY、門市「柴鹽滾滾」專區，及鹽山限定版茄芷袋與獨家鹹風味美食，春節初一至初五還有新春加碼活動，全區消費滿 500 元即贈「柴犬刮刮卡」；每日下午有火舞、氣球雜技、川劇變臉等街頭藝人演出輪番登場，為走春行程增添熱鬧氛圍。

同場加映的還有中台灣的還有通霄觀光園區，臺鹽指出，通霄觀光園區是全台唯一結合公路、鐵路、海景與鹽水製程的特色景點，可沿著海線一次收集鹽、水與鐵道風光。園區內的冬日秘境「海洋溫泉泡腳溪」，引進製程中的溫熱海水，讓遊客脫下鞋襪享受療癒足湯。歷經整修的泡腳溪將於春節前重新開放，以更舒適的體驗迎接旅客。

臺鹽通霄觀光園區園區內的「鹽鄉小棧」還有內行人才知的隱藏美食。獨家「乾燒鹽麴蝦」以台塩「鮮選我塩麴」入菜，鮮香彈牙、別處難尋；鹽滷豆花與全台唯一的手搖飲「貓裏紅茶」都是銅板價，讓旅客輕鬆歇腳補充能量，不傷荷包也能吃得滿足。

迎接新春假期，通霄觀光園區推出期間限定優惠至 3 月 1 日，於「鹽來館」體驗七彩幸運鹽 DIY，指定品項享 8 折優惠；「鹽鄉小棧」冬季熱飲及美式咖啡則推出第二杯半價；展售中心消費滿 500 元即可抽獎，有機會將台塩生技人氣好物帶回家。

今年的年假特別長，無論是要返鄉度個長長的假，還是要利用春節之前到台南一遊，都可以將位於台南市中心的文鼎留聲博物館放進旅遊的口袋名單，會超乎你對博物館的想像。

台南的文鼎留聲博物館內陳列的藏品是工藝品也是每個世代留聲技術發展的呈現；一篇篇的文字解說是藏品介紹，也是故事，帶你輕鬆走一趟留聲的時光隧道。

文鼎留聲博物館持續展出《聲活、生活：聲音科技與生活美學的百年之旅》特展。(圖：館方提供)

文鼎留聲博物館持續展出《聲活、生活：聲音科技與生活美學的百年之旅》特展，透過珍貴展品呈現聲音科技的百年演進與生活美學的發展。春節期間，館方特別規劃黑膠體驗區與抽籤活動，讓民眾在假期中親手感受歷史聲響，也帶回新春好運。

台灣的聲音文化淵遠流長，從工尺譜記錄古老旋律，到 1914 年首次送音樂人赴日錄音，再到本地唱片工業興起。文鼎留聲博物館代表性展品與亮點包括，亞洲唱片家庭唱片：推動本地錄音產業發展、永福電器音響設備：台南知名製造商，產品遠銷國際、達琳牌黑膠唱盤：由博物館創辦人創立，延續本土唱片製作技術。

此外，館內也展示黑膠唱片製作流程與 DJ 操作體驗區，讓參觀者了解黑膠如何從家庭娛樂轉變為 DJ 文化創作的重要媒介。

文鼎留聲博物館創辦人許文鼎在台灣從事電唱機生產長達半個世紀，他和友人在 1972 年創立的亞弘電 (6201-TW) 在 70 年代推出台灣最知名的電唱機品牌 – 達琳牌電唱機，除了是早期很多台灣人的第一台電唱機，目前工廠也是多個世界知名品牌的代工廠。從博物館這二年來的努力，也看到許創辦人將他帶領亞弘電的「持續改善、永續經營」精神，在文鼎留聲博物館重現。