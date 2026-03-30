鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-30 20:04

隨著 115 年清明連假即將展開，交通部觀光署今 (30) 日公布最新旅宿訂房統計。今 (2026) 年清明連假 (4 月 3 日 - 6 日共計 4 日)，截至目前統計，前 3 日全台平均預估訂房率為 52.52% 表現穩定。其中以台北市 68.19% 表現最佳，連江縣 61.33% 及臺南市 57.53% 分居其後，4 月 4 日為兒童節當日，雲林縣訂房率更達 78.46%，顯示親子旅遊與主題活動帶動連假旅遊動能。

觀光署分析，連假訂房呈現區域與時間分散特性，反映國人旅遊行為已由過去集中假期的「擠壓式出遊」，轉向日常化、彈性安排的「短時、多次」生活型旅遊。

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據觀光署統計，2024 年國人人均旅次提升至 10.46 次，顯示旅遊已深度融入日常，雖然旅遊型態轉變，但基本需求仍具穩定支撐力，2024 年國旅總支出達 5,158 億元，較 2019 年 3,927 億元成長 31.35%。

此外，觀光署也強調，交通便利性的提升亦持續強化國旅發展動能，去 (2025) 年「台灣好行」搭乘人次達 676 萬人次，年增 19.79%，顯示透過公共運輸串聯景點，已逐步提升國旅便利性並帶動區域旅遊發展。

在國際市場方面，觀光署統計 2025 來台旅客達 857 萬 4,547 人次，年增 9.12%，市場持續穩定。觀光署指出，台灣觀光已由過去以人次為主，穩健邁入「質量並重」的新階段，客源結構優化已逐步帶動停留時間與消費品質提升。

客源結構方面，去年日、港澳及南韓等主要市場維持穩定規模，新南向市場持續成長，其中菲律賓來臺 62.7 萬人次，較 2019 年成長 23.1%，成為重要成長動能之一。

此外，據觀光署統計，長程市場占比持續提升，並展現高停留、高消費特性，成為帶動觀光價值的重要動能，2024 年美國旅客平均停留約 10.19 夜，顯著高於短程市場，平均每人每日消費達 238.86 美元，為主要市場中最高；歐客平均停留時間達 12.67 夜，為各區域最長，每人每日消費達 199.51 美元。

觀光署表示，長程市場具長停留、高消費特性，而短程市場則具高頻來訪優勢，兩者分別在產值與規模上發揮不同功能，共同支撐整體觀光發展，整體客源已由過去相對集中轉為多元市場並行發展，逐步建立「多元市場支撐規模、長程市場帶動價值」的觀光發展模式，有效降低對單一市場的依賴，並強化產業韌性。