鉅亨網記者吳承諦 台北
中東戰事升級，伊朗稱美國提出的和平提議不切實際，國際油價持續上漲，美股標普、那指收黑，費半指數跌幅重達 4.23%，台股今 (31) 日開低以 32416.38 點開出，下跌 101.78 點，而電子權值股紛紛走弱，指數一路下探，最低跌逾 400 點，來到 32031.62 點，一度跌破季線，隨後跌幅收斂。早盤估全日成交量 約 6800 億元
電子權值股走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 10 元，跌近 1%，來到 1770 元；台達電 (2308-TW) 下跌 55 元，跌近 4%，來到 1430 元；聯發科 (2454-TW) 持平，鴻海 (2317-TW) 跌約 2%，日月光投控 (3711-TW) 跌約 5%。
中東戰事升級，WTI 原油價格突破 100 美元，漲價題材持續在台股盤面發酵，塑化類股進一步走揚，台聚 (1304-TW) 漲約 9%，台達化 (1309-TW) 漲約 8%，亞聚 (1308-TW) 漲約 6%，華夏 (1305-TW) 漲逾 5%。
紙漿價格報價上調，造紙類股續強，華紙 (1905-TW)、寶隆 (1906-TW) 亮紅燈，正隆 (1904-TW) 漲約 2%，榮成 (1909-TW) 漲約 1%。