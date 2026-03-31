中東戰事升級，伊朗稱美國提出的和平提議不切實際，國際油價持續上漲，美股標普、那指收黑，費半指數跌幅重達 4.23%，台股今 (31) 日開低以 32416.38 點開出，下跌 101.78 點，而電子權值股紛紛走弱，指數一路下探，最低跌逾 400 點，來到 32031.62 點，一度跌破季線，隨後跌幅收斂。早盤估全日成交量 約 6800 億元