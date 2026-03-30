鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至6.32元，預估目標價為65.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.97元上修至6.32元，其中最高估值9.59元，最低估值2.04元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.59(9.59)
|11.12
|12.54
|8.63
|最低值
|2.04(2.04)
|3.3
|4.66
|7.78
|平均值
|6.08(5.93)
|6.32
|7.83
|8.21
|中位數
|6.32(5.97)
|6.24
|7.93
|8.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|111.90億
|112.10億
|108.97億
|104.23億
|最低值
|64.88億
|70.89億
|75.73億
|85.07億
|平均值
|86.65億
|87.11億
|90.63億
|92.02億
|中位數
|87.83億
|89.23億
|90.57億
|86.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|4.78
|營業收入
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
|87.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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