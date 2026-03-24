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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為62.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.25元上修至5.35元，其中最高估值9.59元，最低估值2.04元，預估目標價為62.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.59(9.59)11.1212.548.63
最低值2.04(2.04)3.34.667.78
平均值5.72(5.53)6.128.158.21
中位數5.35(5.25)5.878.38.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值111.90億112.10億108.97億104.23億
最低值64.88億70.89億78.17億85.07億
平均值85.55億86.95億91.96億92.02億
中位數87.42億88.36億90.57億86.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.4414.347.904.214.78
營業收入105.41億143.31億107.32億90.17億87.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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Ovintiv Inc56.94-0.05%

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