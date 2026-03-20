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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由5元上修至5.2元，其中最高估值7.5元，最低估值2.04元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.5(7.5)
|7.77
|10.99
|8.63
|最低值
|2.04(2.04)
|3.3
|4.66
|7.78
|平均值
|5.13(5.02)
|5.61
|7.77
|8.21
|中位數
|5.2(5)
|5.73
|8.12
|8.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|101.07億
|102.18億
|109.48億
|104.23億
|最低值
|64.88億
|70.89億
|78.17億
|85.07億
|平均值
|84.39億
|86.05億
|92.01億
|92.02億
|中位數
|87.42億
|86.80億
|90.53億
|86.75億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|4.78
|營業收入
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
|87.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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