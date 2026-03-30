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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至3.74元，預估目標價為37.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.46元上修至3.74元，其中最高估值8.06元，最低估值1.1元，預估目標價為37.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.06(8.06)6.416.577.39
最低值1.1(1.1)0.771.853.81
平均值3.96(3.66)3.263.94.95
中位數3.74(3.46)3.153.574.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值103.04億90.00億85.73億88.57億
最低值64.95億65.32億64.31億78.28億
平均值81.01億79.42億78.36億84.64億
中位數76.04億80.35億79.07億87.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.5911.029.252.273.99
營業收入79.85億110.75億82.79億97.37億89.20億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPA

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