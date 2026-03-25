鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至2.88元，預估目標價為33.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.57元上修至2.88元，其中最高估值8.06元，最低估值0.98元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.06(8.06)
|6.41
|6.57
|7.39
|最低值
|0.98(0.98)
|0.73
|1.9
|3.81
|平均值
|3.44(3.32)
|2.99
|3.91
|4.95
|中位數
|2.88(2.57)
|2.85
|3.57
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|97.58億
|90.00億
|85.73億
|88.57億
|最低值
|64.95億
|65.32億
|64.31億
|78.28億
|平均值
|77.71億
|77.44億
|77.62億
|84.64億
|中位數
|75.13億
|76.48億
|78.43億
|87.08億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.59
|11.02
|9.25
|2.27
|3.99
|營業收入
|79.85億
|110.75億
|82.79億
|97.37億
|89.20億
詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇APA-US的目標價調升至33元，幅度約3.13%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至2.57元，預估目標價為32.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇APA-US的目標價調升至32元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇APA-US的目標價調升至30.5元，幅度約3.39%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇