search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿帕奇(APA-US)EPS預估上修至3.46元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共27位分析師，對阿帕奇(APA-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.26元上修至3.46元，其中最高估值8.06元，最低估值1.1元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.06(8.06)6.416.577.39
最低值1.1(1.1)0.772.643.81
平均值3.66(3.61)3.154.114.95
中位數3.46(3.26)3.093.664.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值97.58億90.00億85.73億88.57億
最低值64.95億65.32億64.31億78.28億
平均值78.52億78.18億77.62億84.64億
中位數75.13億77.13億78.43億87.08億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.5911.029.252.273.99
營業收入79.85億110.75億82.79億97.37億89.20億

詳細資訊請看美股內頁：
阿帕奇(APA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPA

相關行情

台股首頁我要存股
阿帕奇42.8+3.58%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty