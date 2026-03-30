鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至5.53元，預估目標價為178.36元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.4元上修至5.53元，其中最高估值7.78元，最低估值4.47元，預估目標價為178.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.78(7.78)
|9.66
|6.59
|5.56
|最低值
|4.47(4.47)
|3.43
|4.8
|5.25
|平均值
|5.69(5.64)
|5.99
|5.55
|5.41
|中位數
|5.53(5.4)
|5.56
|5.55
|5.42
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|54.71億
|62.59億
|45.47億
|41.93億
|最低值
|34.58億
|32.21億
|36.26億
|39.26億
|平均值
|42.21億
|44.67億
|41.81億
|40.92億
|中位數
|42.07億
|43.51億
|41.84億
|41.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.68
|1.48
|1.19
|1.17
|3.24
|營業收入
|12.02億
|10.65億
|10.16億
|12.85億
|23.15億
詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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