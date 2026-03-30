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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至5.53元，預估目標價為178.36元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.4元上修至5.53元，其中最高估值7.78元，最低估值4.47元，預估目標價為178.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.78(7.78)9.666.595.56
最低值4.47(4.47)3.434.85.25
平均值5.69(5.64)5.995.555.41
中位數5.53(5.4)5.565.555.42

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.71億62.59億45.47億41.93億
最低值34.58億32.21億36.26億39.26億
平均值42.21億44.67億41.81億40.92億
中位數42.07億43.51億41.84億41.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.681.481.191.173.24
營業收入12.02億10.65億10.16億12.85億23.15億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWPM

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