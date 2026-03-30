〈美股盤後〉油價續漲 美光重挫近10%領跌科技股 標普那指收黑

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-03-31 05:33

美國股市周一 (30 日) 多收低，美國總統川普對德黑蘭發出新的警告，隨中東戰事擴大，抵消了市場對其與伊朗談判評論所帶來的樂觀情緒。

美國股市周一(30日)多收低(圖：Reuters/TPG)

川普表示，美國正與一個「更理性的政權」進行嚴肅談判，試圖結束戰爭，但同時重申威脅，要求伊朗開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，否則將面臨美方對其油井與發電廠的攻擊。伊朗則形容美國的和平提案「不切實際」。

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自戰爭爆發以來，油價大幅上漲，投資人高度關注其對全球經濟的影響。

華爾街「恐慌指數」VIX 盤中升破 30。

美國油價本周開局上漲，西德州原油 (WTI) 期貨收漲 3.25%，報每桶 102.88 美元，創 2022 年 7 月 19 日以來收盤新高；布蘭特原油 (Brent) 期貨微漲 0.19%，至每桶 112.78 美元，有望創下歷來最大單月漲幅，本月已上漲 55%。

同時，衝突持續升溫。葉門親伊朗的胡塞武裝組織 (Houthi) 在周末加入戰局。

三大指數周一開盤原本上漲，因前一交易日出現明顯跌勢。自戰爭開始以來，道瓊、那斯達克及小型股羅素 2000 指數皆已進入修正區間，較歷史高點下跌 10%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的談話為股市提供部分支撐。鮑爾表示，儘管能源價格衝擊存在，長期通膨預期仍大致穩定，聯準會目前尚不需決定如何因應最新局勢。

在上述談話後，美國 10 年期公債殖利率下滑，最新報 4.35%，下降 9 個基點。

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，貨幣市場已排除今年降息的可能性，而在戰爭爆發前，市場原本預期會有兩次降息。

記憶體大廠美光 (MU-US) 股價重挫 9.8%，延續財報公布後的賣壓，自 3 月中旬發布亮眼財報以來已回跌約 30%。

標普 500 能源類股指數小幅下跌，科技股則成為拖累標普 500 表現主要族群之一。

另一方面，在美國勞工部發布期待已久的指引後，金融類股上漲，該指引釐清受託人如何將另類資產納入 401(k) 退休計畫。

美股周一 (30 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 49.50 點，或 0.11%，收 45,216.14 點。

那斯達克指數下跌 153.72 點，或 0.73%，收 20,794.64 點。

S&P 500 指數下跌 25.13 點，或 0.39%，收 6,343.72 點。

費城半導體指數下跌 315.33 點，或 4.23%，收 7,142.33 點。

NYSE FANG + 指數下跌 196.85 點，或 1.47%，收 13,235.31 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 2.03%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.87%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.31%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.61%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.81%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.13%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.84%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。

企業新聞

微軟宣布升級其 Copilot 研究助理功能 Critique，導入多模型協作機制，讓用戶可在同一工作流程中同時運用不同人工智慧模型，以提升回應品質並加速工作流程，進一步推動 AI 工具在企業端的採用。

輝達股價近期明顯回落，中東戰事升溫與市場對人工智慧投資報酬的疑慮升高下，輝達本益比 (股價營收比 / PE) 已降至近七年低點，反映投資人對 AI 題材信心出現動搖。

摩根士丹利 (MS-US) 旗下券商 E*Trade 正與 SpaceX 洽談，擬在今年稍晚登場的 IPO 中，主導向美國一般投資人銷售股票。若最終敲定，ETrade 將在這筆受矚交易中取得優勢，並可能排擠競爭對手羅賓漢 (HOOD-US) 與 SoFi(SOFI-US) 參與空間。

華爾街分析

投資機構 Cherry Lane Investments 合夥人 Rick Meckler 表示，「政府持續釋出混亂的訊號。當訊息看起來偏正面且市場相信時，有助股市上漲；但一旦暗示採取更強硬立場，市場就會下跌。」

Aptus Capital Advisors 股票部主管 David Wagner 表示，「投資人似乎已習慣一種新的市場異常現象：周四、周五表現較差，而周一、周二表現較好。」

Wagner 指出，在過去 90 個交易日中，周四與周五的累積報酬落後周一至周三約 7%，而幾乎所有差距都發生在 2 月 28 日戰爭爆發之後。「就像是在為周末可能出現的壞消息做準備…… 投資人會提前降低風險部位，而到了周初又重新進場。現在看起來，這種風險調整的時間點比過去幾周更早出現。」