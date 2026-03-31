鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-31 08:00

艾倫人工智慧研究所 (AI2) 最近宣布大幅削減開源模型開發投入，包括備受矚目的 OLMo 項目，核心團隊幾乎全員轉投微軟，被業界稱為「開源領域悲號」的動向，標誌著美國開源 AI 發展遭遇重大轉折。

AI2 執行長 Ali Farhadi、營運長 Sophie Lebrecht、OLMo 專案共同負責人 Hanna Hajishirzi 及多模態模型負責人 Ranjay Krishna 等核心成員，將集體加入微軟 AI 執行長 Mustafa Suleyman 領導的超級智慧團隊。此舉在業界引發強烈反應，社群媒體上湧現大量「開源悲劇」的哀鳴。

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值得注意的是，Hajishirzi 上週才在 GTC 大會上與輝達執行長黃仁勳探討開源未來，一周後卻選擇轉身離去。

資金壓力是導致此次變局的核心因素。AI2 董事會主席 Bill Hilf 坦言，在 OpenAI 等巨頭動輒斥資數億美元訓練前沿模型的背景下，非營利組織難以依靠慈善資金參與競爭。

雖然 AI2 年度預算未公開，但對比 OMAI 計畫五年 1.52 億美元的專案資助規模，與科技巨頭的投入存在數量級差距。

資助方策略轉變進一步加劇困境。由保羅艾倫遺產設立的科學與技術基金會 (FFST) 新執行長 Lynda Stuart 更青睞具明確科學應用的項目，資助模式從年度總資助轉向基於提案的短期問責制。這種轉變對需要長期投入的開源基礎模型開發造成巨大壓力。

OLMo 系列曾是開源社群的標桿，完全公開訓練資料、程式碼及中間檢查點的透明理念，使其與 Llama、Mistral 並稱「三大開源支柱」，如今這面旗幟的傾倒，引發對美國開源 AI 未來的深切憂慮。

目前，美國開源生態呈現分化態勢：Meta 的 LLaMA 採取「可控開放」策略，谷歌 Gemma 未公開訓練數據，Hugging Face 依賴社區驅動，輝達 Nemotron 則主要服務硬體生態。

與此形成鮮明對比的是中國開源模型的崛起。MIT 與 Hugging Face 聯合報告顯示，中國開源模型全球下載量佔 17.1%，首次超越美國。

OpenRouter 數據也顯示表明，中國大模型調用量連 3 周領先，DeepSeek 等模型更成為多家美國新創公司的底層技術基礎。

AI2 臨時執行長 Peter Clark 承諾繼續履行與 NSF 和輝達的合作，但戰略調整已不可避免。