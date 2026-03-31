鉅亨網編譯陳韋廷
艾倫人工智慧研究所 (AI2) 最近宣布大幅削減開源模型開發投入，包括備受矚目的 OLMo 項目，核心團隊幾乎全員轉投微軟，被業界稱為「開源領域悲號」的動向，標誌著美國開源 AI 發展遭遇重大轉折。
AI2 執行長 Ali Farhadi、營運長 Sophie Lebrecht、OLMo 專案共同負責人 Hanna Hajishirzi 及多模態模型負責人 Ranjay Krishna 等核心成員，將集體加入微軟 AI 執行長 Mustafa Suleyman 領導的超級智慧團隊。此舉在業界引發強烈反應，社群媒體上湧現大量「開源悲劇」的哀鳴。
值得注意的是，Hajishirzi 上週才在 GTC 大會上與輝達執行長黃仁勳探討開源未來，一周後卻選擇轉身離去。
資金壓力是導致此次變局的核心因素。AI2 董事會主席 Bill Hilf 坦言，在 OpenAI 等巨頭動輒斥資數億美元訓練前沿模型的背景下，非營利組織難以依靠慈善資金參與競爭。
雖然 AI2 年度預算未公開，但對比 OMAI 計畫五年 1.52 億美元的專案資助規模，與科技巨頭的投入存在數量級差距。
資助方策略轉變進一步加劇困境。由保羅艾倫遺產設立的科學與技術基金會 (FFST) 新執行長 Lynda Stuart 更青睞具明確科學應用的項目，資助模式從年度總資助轉向基於提案的短期問責制。這種轉變對需要長期投入的開源基礎模型開發造成巨大壓力。
OLMo 系列曾是開源社群的標桿，完全公開訓練資料、程式碼及中間檢查點的透明理念，使其與 Llama、Mistral 並稱「三大開源支柱」，如今這面旗幟的傾倒，引發對美國開源 AI 未來的深切憂慮。
目前，美國開源生態呈現分化態勢：Meta 的 LLaMA 採取「可控開放」策略，谷歌 Gemma 未公開訓練數據，Hugging Face 依賴社區驅動，輝達 Nemotron 則主要服務硬體生態。
與此形成鮮明對比的是中國開源模型的崛起。MIT 與 Hugging Face 聯合報告顯示，中國開源模型全球下載量佔 17.1%，首次超越美國。
OpenRouter 數據也顯示表明，中國大模型調用量連 3 周領先，DeepSeek 等模型更成為多家美國新創公司的底層技術基礎。
AI2 臨時執行長 Peter Clark 承諾繼續履行與 NSF 和輝達的合作，但戰略調整已不可避免。
這場人才遷徙不僅是個體選擇，更是全球開源 AI 力量對比變化的縮影。隨著中美在開源領域差距持續擴大，AI 開源生態的「東升西降」格局正加速形成。
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