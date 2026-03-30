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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估下修至-1.85元，預估目標價為98.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.81元下修至-1.85元，其中最高估值-1.17元，最低估值-3.27元，預估目標價為98.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.17(-1.17)2.875.6510.09
最低值-3.27(-3.27)-1.410.551.76
平均值-1.96(-1.95)0.693.76.64
中位數-1.85(-1.81)0.673.836.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.29億19.73億31.82億43.60億
最低值7.87億11.03億20.42億27.12億
平均值9.19億16.02億24.44億33.32億
中位數9.24億16.27億23.97億32.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.90-3.26-3.95-2.88-3.78
營業收入6,972萬7,765萬930萬2.22億5.02億

詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBBIO

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