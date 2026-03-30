鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估下修至-1.85元，預估目標價為98.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.81元下修至-1.85元，其中最高估值-1.17元，最低估值-3.27元，預估目標價為98.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.17(-1.17)
|2.87
|5.65
|10.09
|最低值
|-3.27(-3.27)
|-1.41
|0.55
|1.76
|平均值
|-1.96(-1.95)
|0.69
|3.7
|6.64
|中位數
|-1.85(-1.81)
|0.67
|3.83
|6.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.29億
|19.73億
|31.82億
|43.60億
|最低值
|7.87億
|11.03億
|20.42億
|27.12億
|平均值
|9.19億
|16.02億
|24.44億
|33.32億
|中位數
|9.24億
|16.27億
|23.97億
|32.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.90
|-3.26
|-3.95
|-2.88
|-3.78
|營業收入
|6,972萬
|7,765萬
|930萬
|2.22億
|5.02億
詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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