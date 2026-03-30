鉅亨網新聞中心
根據最新市場監測數據顯示，中國生豬價格近期持續走低，多地已跌破每斤 (0.5 公斤) 5 元人民幣大關，創下歷史新低。雖然消費者在終端市場能買到更實惠的豬肉，但養殖端則面臨嚴峻挑戰，生豬養殖業已進入連續虧損期，壓力倍增。
3 月 23 日，卓創資訊監測數據顯示，全瘦肉型生豬交易均價已降至每公斤 9.71 元 (折合每斤不到 5 元)，寫下歷史新低紀錄。期貨市場同樣表現低迷，生豬期貨主力合約在 3 月 27 日盤中跌至每噸 9815 元，這也是該品種自 2021 年上市以來的最低點。
農業農村部數據指出，3 月第三周全國 30 個監測省份的生豬價格全部下跌，平均價格為每公斤 11.05 元，較去年同期大幅下跌 28%。截至目前，中國生豬養殖業已從 2025 年 10 月起連續虧損達六個月之久。
專家分析，此次豬價大跌是供應高企與需求淡季等多重因素交織的結果：
目前國家發展改革委與農業農村部已判定生豬價格進入「過度下跌一級預警區間」。專家預計，短期內豬價將維持低位震盪態勢。根據機構測算，若要達到新的供需平衡，能繁母豬存欄量需進一步壓減至 3650 萬頭左右，這在短期內難以達成。
對此，農業農村部正加密發布預警資訊，引導養殖戶有序出欄，加快淘汰低產母豬。專家建議養殖場戶應優化效率，避免盲目「賭行情」或二次育肥，以應對下半年可能存在的市場風險。
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