鉅亨網新聞中心 2026-03-30 12:16

貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等級債主動式 ETF（00985D-TW）今（30）日於櫃買中心正式掛牌 。貝萊德全球產品方案部亞太區主管 Aarti Angara 指出，台灣市場展現的高度活力與成熟度令人振奮，推出首檔主動式 ETF 是貝萊德在台發展的重要里程碑 。

搶主動式熱潮！貝萊德首檔主動式ETF 00985D智能選債「月月配」吸睛。（圖: 貝萊德提供）

作為全球 ETF 領先發行商，貝萊德 iShares 目前管理規模高達 5.47 兆美元 。在債券 ETF 領域，iShares 更是市場開拓者，早在 2002 年便推出全球首檔固定收益 ETF，現今其旗下債券型產品規模約 1.2 兆美元，在全球債券 ETF 市場占有率約 36%，等同於全球每 2.7 元的債券 ETF 資產中，就有 1 元由貝萊德管理 。

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貝萊德投信董事長謝宛芝則表示，00985D 的上市體現了將國際品質、符合全球標準的產品引進台灣的長期承諾，並對櫃買中心在發行過程中的指導與支持表示感謝 。

00985D 基金經理人游忠憲強調，該基金結合 iShares 超過 20 年的固定收益實戰經驗，以及貝萊德系統化投資平台 40 年的專業累積 。透過智能選債策略，能更有效率地從龐大的全球債市中篩選標的，並強化信用風險控管，協助投資人打造具韌性的投資組合 。