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盤中速報 - 恆生指數下跌-499.95點至24451.93點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日10:21，恆生指數下跌499.95點（或2%），暫報24451.93點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.29%
  • 近 1 月：-6.3%
  • 近 3 月：-2.67%
  • 近 6 月：-6.28%
  • 今年以來：-2.65%

焦點個股


禽畜肉類概念領跌-13.89%。其中 百利達集團控股(08179-HK) 下跌 66.67% ; 中糧家佳康(01610-HK) 下跌 1.49% ; 雨潤食品(01068-HK) 下跌 0.9% 。

航空、航天及國防概念領跌-4.36%。其中 大陸航空科技控股(00232-HK) 下跌 4.7% ; 航天控股(00031-HK) 下跌 3.13% ; 中航科工(02357-HK) 下跌 2.87% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數禽畜肉類航空、航天及國防

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恆生指數24550.24-1.61%
百利達集團控股0.004-66.7%
中糧家佳康1.310-2.24%
雨潤食品0.111+0.00%
大陸航空科技控股0.142-4.70%
航天控股0.455-5.21%
中航科工3.380-2.87%

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