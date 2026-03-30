鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-30 10:09

法人分析，在此次的中東戰爭中，美軍首度啟用低成本蜂群戰術襲擊伊朗，效果顯著，雖單機成本低廉，但核心是背後先進的 AI 和通訊等高科技軟實力，勢必將受未來各國在發展國防科技上借鏡。

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美國的無人機指管系統可執行目標識別和威脅判讀，並支援自主打擊決策等，並透過智慧群控、群飛機制，在任務中進行協同作戰，作戰更具彈性，我國目前相關技術是由美國業者提供。

而目前中科院主導的無人機發展，以不對稱作戰為主軸，聚焦低成本、大量部署、偵打一體和 AI 自主能力，其中，勁蜂系列屬攻擊型巡飛彈 / 自殺無人機，已演進為多型，而銳鳶系列為中大型情監偵 / 多用途平台，在去年的台北國際航太暨國防工業展首度參展後，今年進入實戰測試與量產準備階段，法人樂觀看待，若配合 1.25 兆國防特別條例大規模採購 20 萬架各型無人機，長期商機龐大。