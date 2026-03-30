鉅亨網記者王莞甯 台北
近期中東戰事爆發再加上過去幾年的俄烏戰爭，現代化戰場對無人機作戰需求大增，並推動各國發展相關產業，我國無人機產業被列為今年國防的重點發展項目之一，相關廠商今 (30) 日在台股續重挫逾 600 點的回檔之際，股價相對有撐，為升 (2231-TW) 繼續漲停，亞航 (2630-TW)、雷虎 (8033-TW)、漢翔 (2634-TW) 等均穩在平盤上。
法人分析，在此次的中東戰爭中，美軍首度啟用低成本蜂群戰術襲擊伊朗，效果顯著，雖單機成本低廉，但核心是背後先進的 AI 和通訊等高科技軟實力，勢必將受未來各國在發展國防科技上借鏡。
美國的無人機指管系統可執行目標識別和威脅判讀，並支援自主打擊決策等，並透過智慧群控、群飛機制，在任務中進行協同作戰，作戰更具彈性，我國目前相關技術是由美國業者提供。
而目前中科院主導的無人機發展，以不對稱作戰為主軸，聚焦低成本、大量部署、偵打一體和 AI 自主能力，其中，勁蜂系列屬攻擊型巡飛彈 / 自殺無人機，已演進為多型，而銳鳶系列為中大型情監偵 / 多用途平台，在去年的台北國際航太暨國防工業展首度參展後，今年進入實戰測試與量產準備階段，法人樂觀看待，若配合 1.25 兆國防特別條例大規模採購 20 萬架各型無人機，長期商機龐大。
隨著無人機產業朝向高自主化與蜂群作戰能力邁進，並與國際大廠建立合作關係，有助提升國內廠商量產、技術實力，法人認為，未來若能整機出貨於歐洲、美國，量價均可望有大幅度提升，看好漢翔、長榮航太等長期發展。
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