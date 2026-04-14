鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-14 12:48

裕隆集團轉投資 LINE GO 移動生態圈平台今 (14) 日宣布，推出新功能「揪好搭」，透過智慧揪團和即時行程共享機制，將原本分散於校園社群論壇中尋找同行夥伴的需求，一舉整合至平台，可望進一步擴大在年輕族群的服務滲透率。

據市調數據，20 歲以下年輕族群搭乘計程車情境中有 53% 是多人同行，遠高於其他年齡層，且常見學生自主發文找同行夥伴，目前有近 17 所大學出現 500 人的自發性搭車群組，尤其政治大學、中正大學、中央大學和元智大學等校園周邊，存在高頻的揪團移動需求。

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LINE GO 在用戶訪談中發現，資訊往往分散於不同對話或貼文中，較難快速找到同行者，因此「揪好搭」將零散的揪團需求整合為清楚的行程列表，用戶可快速查看出發地點、時間和剩餘座位數，提升媒合效率。

LINE GO 進一步說明，每個行程皆會自動建立單次聊天室，讓參與者能直接在聊天室內討論集合時間與地點，無需交換個人聯絡資訊。



同時，發起人也能透過 LINE GO 一鍵叫車同步車輛行進狀態，讓同行者即時掌握車輛位置與抵達時間，降低集合和等車的不確定性。

因此，在「揪好搭」推出初期 LINE GO 鎖定上述大學區域招募種子用戶，與大專院校與社團夥伴洽談合作，逐步推廣至全台各校，期共同運用社群的力量，為年輕學子打造移動解決方案。