鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至2.22元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.14元上修至2.22元，其中最高估值7.61元，最低估值0.24元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.61(7.61)
|6.47
|4.62
|3.54
|最低值
|0.24(0.24)
|0.25
|0.87
|3.05
|平均值
|2.96(2.8)
|2.87
|3.08
|3.3
|中位數
|2.22(2.14)
|2.68
|3.51
|3.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|275.69億
|273.65億
|261.03億
|246.47億
|最低值
|192.53億
|211.27億
|224.07億
|246.47億
|平均值
|232.70億
|236.92億
|243.77億
|246.47億
|中位數
|230.36億
|234.48億
|247.36億
|246.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.58
|12.40
|3.90
|2.44
|1.61
|營業收入
|259.62億
|362.53億
|283.31億
|270.99億
|215.61億
詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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