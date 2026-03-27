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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西方石油(OXY-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對西方石油(OXY-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.07元上修至2.14元，其中最高估值7.61元，最低估值0.24元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.61(7.61)6.474.623.54
最低值0.24(0.24)0.250.873.05
平均值2.8(2.73)2.783.063.3
中位數2.14(2.07)2.523.513.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值275.69億273.65億261.03億246.47億
最低值192.53億210.71億224.07億246.47億
平均值228.86億234.72億243.53億246.47億
中位數218.46億234.10億245.19億246.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.5812.403.902.441.61
營業收入259.62億362.53億283.31億270.99億215.61億

詳細資訊請看美股內頁：
西方石油(OXY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOXY

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