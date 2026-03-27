鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core & Main Inc Class A(CNM-US)EPS預估下修至2.52元，預估目標價為63.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Core & Main Inc Class A(CNM-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.56元下修至2.52元，其中最高估值2.69元，最低估值2.43元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.69(2.69)
|3.1
|3.67
|最低值
|2.43(2.43)
|2.64
|3.56
|平均值
|2.54(2.55)
|2.96
|3.62
|中位數
|2.52(2.56)
|3.02
|3.62
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|82.19億
|85.89億
|93.21億
|最低值
|77.88億
|80.32億
|82.73億
|平均值
|78.91億
|82.77億
|86.94億
|中位數
|78.45億
|82.94億
|85.89億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.04
|2.13
|2.15
|2.13
|2.31
|營業收入
|50.04億
|66.51億
|67.02億
|74.41億
|76.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Core & Main Inc Class A(CNM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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