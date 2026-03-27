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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core & Main Inc Class A(CNM-US)EPS預估下修至2.52元，預估目標價為63.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Core & Main Inc Class A(CNM-US)做出2027年EPS預估：中位數由2.56元下修至2.52元，其中最高估值2.69元，最低估值2.43元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值2.69(2.69)3.13.67
最低值2.43(2.43)2.643.56
平均值2.54(2.55)2.963.62
中位數2.52(2.56)3.023.62

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值82.19億85.89億93.21億
最低值77.88億80.32億82.73億
平均值78.91億82.77億86.94億
中位數78.45億82.94億85.89億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.042.132.152.132.31
營業收入50.04億66.51億67.02億74.41億76.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Core & Main Inc Class A(CNM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCNM

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