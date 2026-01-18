鉅亨網新聞中心 2026-01-18 15:20

儘管美國總統川普推動的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）為億萬富翁帶來可觀稅務優惠，但在過去一年裡，這群全球最富有的人，仍不得不面對奢侈生活成本持續攀升的現實。從賽馬、私人飛機到魚子醬，多項高端消費價格同步上漲。

根據《富比士》報導，去年秋季落幕的基蘭九月周歲馬拍賣會（Keeneland Yearling September Sale）再度刷新紀錄。

富翁買家在這場全球規模最大的純血馬拍賣會上，合計砸下 5.32 億美元競購賽馬，將一歲馬的平均成交價推升至近 65 萬美元，年增幅高達 23%。

市場熱度背後，與川普稅改政策密切相關。《大而美法案》中包含多項減稅措施，其中一項允許購馬成本在持有第一年全額抵稅，成為富翁積極進場的重要誘因。

賽馬產業媒體《BloodHorse》純血馬板塊編輯 Eric Mitchell 指出，許多買家在拍賣會上反覆提及稅務抵扣的重要性，「能抵多少稅，取決於整體財務結構，但對不少人來說，這是一筆非常可觀的誘因。」

他也形容，肯塔基州當前的繁榮景象，讓人聯想到 1980 年代中期，當時聯邦稅率高企，但避稅與虧損抵扣工具同樣盛行。

富翁通膨率是一般人的兩倍

賽馬只是富翁生活成本上升的縮影。

《富比士》自 1982 年起追蹤超級富翁常消費的奢侈品與高端服務，並編製「奢侈生活價格指數」（Cost of Living Extremely Well Index，CLEWI），被視為「富翁版的消費者物價指數」。

最新數據顯示，2025 年 CLEWI 年增 5.5%，不僅高於去年的 4.7%，更幾乎是同期美國消費者物價指數（CPI）2.7% 漲幅的兩倍，意味著億萬富翁承受的通膨壓力，反而比一般人更高。

不過，對這群人而言，通膨並非真正的負擔。全球創紀錄的 3,148 位億萬富翁坐擁創紀錄的 18.7 兆美元財富，單一億萬富翁的平均身家已達 59 億美元，比 2024 年增長 5%，與 CLEWI 的漲幅大體一致。

身家超過千億美元的「千億富翁」更已增至 19 人，而六年前僅有一位。

消費集中化 奢侈品牌仰賴頂級客群

貝恩顧問公司（Bain & Company）與 Altagamma 的研究指出，2025 年全球奢侈品消費總額接近 1.7 兆美元，與去年持平，但消費人數卻下滑至約 3.4 億人，較 2022 年的 4 億人明顯減少，顯示支出正高度集中於最富裕的少數族群。

進入 2025 年，頂級消費族群的消費重心明顯轉向「體驗導向」，尤其偏好高端餐飲與奢華旅宿等服務型支出。

其中，高價私人禮賓服務需求快速升溫，不少客戶願意付費請專人打理私人包機行程、取得演唱會 VIP 席次，甚至量身規劃非洲狩獵探險，進一步推升相關服務價格。

加拿大高端禮賓公司 Pure Entertainment 指出，其年度會員費已調升至 20 萬美元，較前一年的約 18 萬美元明顯提高。

該公司執行長 Steve Edo 表示，漲價主因在於歐洲與中東客戶人數增加，這類客群普遍更願意為旅遊與體驗服務支付溢價，並將高價格視為品質與身分的象徵。

Edo 也坦言，對這些客戶而言，「價格越高，反而越能帶來滿意感」，不過他補充，亞洲與北美市場中，持有相同消費心態的客戶比例相對較低。

遊艇、私人飛機齊漲 仍有人買單

在原材料與融資成本上升的背景下，遊艇製造成本同步走高。英國製 Oyster 595 帆船目前售價逼近 420 萬美元，年漲幅約 7%。

Oyster Yachts 執行長 Stefan Zimmermann Zschocke 指出，遊艇正逐漸成為一種以體驗為核心的消費選擇，「能帶著人探索世界，正是客戶最嚮往的價值。」

CLEWI 追蹤的其他高價項目中，私人飛機價格年漲 3%、奧運規格游泳池上漲 6%、狩獵用霰彈槍更暴漲 26%。法國米其林三星餐廳 Le Bernardin 的餐費上漲 5%，奧西特拉（Ossetra）魚子醬價格則上調 9%。

例外：部分奢侈品凍漲甚至下跌

不過，並非所有奢侈品都持續走高。英國品牌 Turnbull & Asser 一打訂製正裝襯衫售價仍略低於 1.2 萬美元，與去年持平；義大利品牌 Frette 的高級床品組合依舊維持 3700 美元；長軸距版勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom）售價約 60 萬美元，也幾乎沒有變動。

甚至有一個品類價格明顯下滑：莊園管家。家政服務公司 British American Household Staffing 指出，舊金山地區莊園管家的最低年薪已降至 38 萬美元，較去年少約 2 萬美元。

該公司執行長 Anita Rogers 解釋說，舊金山灣區市場轉弱，與疫情期間大量人力外流及加州富翁遷出有關。不過，美國其他地區，以及歐洲與中東市場需求仍然強勁。