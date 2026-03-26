鉅亨速報 - Factset 最新調查：Planet Labs PBC - Class A(PL-US)EPS預估上修至-0.11元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Planet Labs PBC - Class A(PL-US)做出2027年EPS預估：中位數由-0.11元上修至-0.11元，其中最高估值0.06元，最低估值-0.28元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.06(0.06)
|0.15
|0.1
|最低值
|-0.28(-0.28)
|-0.12
|-0.02
|平均值
|-0.11(-0.11)
|0
|0.04
|中位數
|-0.11(-0.11)
|-0.03
|0.04
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.41億
|6.09億
|8.12億
|最低值
|3.73億
|4.80億
|6.98億
|平均值
|4.18億
|5.54億
|7.44億
|中位數
|4.28億
|5.63億
|7.22億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.52
|-0.61
|-0.50
|-0.42
|-0.80
|營業收入
|1.31億
|1.91億
|2.21億
|2.44億
|3.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Planet Labs PBC - Class A(PL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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