鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-27 11:01

仁寶 (2324-TW) 今 (27) 日除息，每股配發 1.1 元現金股利，除息參考價為 30.4 元，不過美伊談判卡關，且油價上漲，拖累大盤走跌，仁寶今天股價表現弱勢，早盤以 29.5 元開低，跌逾 3%，暫時呈現貼息。

仁寶除息首日股價走弱，苦陷貼息。(鉅亨網資料照)

仁寶今天早盤以 29.5 元開低，跌逾 3%，截至 10 點 30 分，股價暫報 29.55 元，跌幅稍收斂，但仍有超過 2% 跌幅，苦陷貼息，成交量超過 3 萬張。

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仁寶 2025 年營收 7575.13 億元，稅後純益 60.3 億元，每股純益 1.38 元，雖獲利年減 4 成，為 8 年來新低，但仍配發每股 1.1 元現金股利，配息率約 80%，若以昨 (26) 日收盤價 31.5 元計算，現金殖利率為 3.49%，股利預計 4 月 24 日發放。

仁寶指出，2025 年受到關稅政策對消費性市場衝擊、市場競爭加劇，加上公司策略性調整業務，影響 2025 年營運。