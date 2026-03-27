鉅亨網新聞中心 2026-03-27 09:00

AIoT 雲端平台服務商 - 物聯智慧（TW-6565）日前公告 114 年度財報，全年營收與獲利均顯著成長，顯示近年推動 AIoT 雲端平台與 SaaS 訂閱服務模式已展現營運成果。目前於美國拉斯維加斯舉行的「ISC West 國際安全科技展」當中，展出其 AIoT 雲端平台與 AI 影像監控解決方案，持續拓展北美市場與國際合作機會。

根據物聯智慧公告之 114 年度財報，2025 年全年營收達新台幣 3.52 億元，較 2024 年成長 31.5%；稅後淨利新台幣 2,714 萬元，較 2024 年大幅成長 644%，每股盈餘達 1 元，相較前一年每股盈餘 0.14 元，獲利表現顯著提升，顯示公司在雲端平台服務規模擴大下逐步展現營運槓桿效益。

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目前正帶領業務及產品團隊參展 ISC West 的物聯智慧董事長郭啟銘表示：「AI 與 IoT 的整合正快速改變全球安防監控產業與智慧設備的商業模式。物聯智慧多年來持續投入 AIoT 雲端平台研發，並逐步建立以 Kalay AIoT Platform 為核心的技術與服務生態系，可以為處於不同垂直領域的客戶提供符合其產業特性的解決方案，從開展第一天的 ISC West 就可以明顯感受 AI 應用在安防監控產業中的強烈需求。隨著全球 AI 應用與智慧設備數量快速成長，我們相信 TUTK 的 Kalay 雲端平台完全具備了為客戶提供快速又即時的 AIoT 影像監控方案，也可以為公司帶來長期且穩定的成長動能。」

目前展出中的 ISC West 展會上，物聯智慧以”One Cloud VMS. Any AI. Any Hardware.” 為主題，展示 AI 影像智慧分析在多元產業場景中的落地應用，包括物業安防管理、工作場域安全監測以及寵物遠距看護等應用情境。以實際應用層面來看，物聯智慧的 Cloud AI 將影像分析導入的四大場域當中，在物業安防合規方面，AI 可自動檢測逃生通道是否遭物品阻擋，並透過鏡頭遮蔽偵測功能，即時提醒清潔維護，確保監控影像品質與合規要求。於工作場域安全監測方面，透過 AI 自動檢測人員是否配戴安全帽、反光背心等個人防護裝備 (PPE)，並可同時偵測誤入危險區域等行為，有效降低職安風險。

物聯智慧以”Any AI. Any Hardware.” 為主題，展示不同情境之 AI 影像分析解決方案

在寵物遠距看顧應用中，AI 影像分析可協助動物醫院提供全天候住院監測服務，讓醫療人員與飼主隨時掌握毛孩狀況，同時建立飲食與活動紀錄，提升照護品質並創造新型態服務模式。此外，創新垂直應用則涵蓋日本熊害偵測與智慧農業等場景，針對特定產業痛點提供 AI 解決方案，開拓利基市場商機。這些不同場域有各自的應用需求差異，但透過 Kalay 雲端平台，客戶無需投入高額基礎建設，即可讓既有影像設備快速升級導入 AI 功能，打造具備差異化的影像監控服務。

物聯智慧指出，公司自主開發的 Kalay AIoT 雲端平台目前已服務全球超過 1.6 億台物聯網設備，並以高 P2P 連線穿透率著稱。平台整合設備連線、雲端影像管理、AI 影像分析與多元應用服務，為設備製造商與系統整合商提供完整的 PaaS 與 SaaS 平台服務，並持續拓展全球市場。