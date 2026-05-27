鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
中國 A 股三大指數 27 日（周三）收盤漲跌互見，中國國家統計局公布的數據顯示，1～4 月全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣 2.4358 兆元，較一年前增長 18.2%，4 月全國規模以上工業企業利潤增加 24.7%。
上證指數 27 日收報 4,093.73 點，跌 1.25%。深證成指收報 15,736.47 點，跌 0.88%。創業板指收報 4,045.77 點，漲 0.07%。
國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，1～4 月規模以上高技術製造業利潤較去年同期增長 44.8%，拉動全部規模以上工業企業利潤成長 7.8 個百分點，引領作用持續凸顯。
從行業看，半導體相關產業快速發展，帶動電子專用材料製造、光纖製造、光電子器件製造行業利潤分別增長 601.7%、347.6%、51.0%。
與此同時，1～4 月份，規模以上原材料製造業利潤較一年前增加 88.1%，較 1～3 月份加快 10.2 個百分點，拉動全部規模以上工業企業利潤增長 10.3 個百分點。
從行業看，新能源、人工智慧、新一代資訊技術等新興產業快速發展，帶動鋁、銅、金、鋰等有色金屬需求大幅增長，帶動有色行業利潤增長 117.8%，加快 1.1 個百分點。
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