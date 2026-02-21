鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-21 18:38

南僑 (1702-TW) 集團今 (21) 日發布訊息，南僑董事長陳飛龍，於 2 月 12 日安詳辭世，享嵩壽 90 歲，陳飛龍 65 年來帶領南僑，勇敢跨越產業領域，經營產業由清潔用品跨入兩岸油脂、食品、餐飲及冰品等事業經營。

南僑在 1973 年在台股上市掛牌，並於 2017 年轉型爲控股公司，2021 年 5 月 18 日上海南僑食品在 2021 年 5 月 18 日 正式在上海證券交易所 A 股掛牌上市，成為當時首家在 A 股掛牌的台灣食品廠；南僑旗下的皇家可口 (7791-TW) 在 2025 年 10 月在台股 IPO，也使南僑成為台股首家「T+T+A」的兩岸三掛牌公司。

陳飛龍攝於 2025 年 10 月皇家可口 IPO 典禮。(鉅亨網記者張欽發攝)

陳飛龍於 1937 年 10 月出生於香港，大學畢業於淡江大學外國語文學系，之後赴美留學，取得了舊金山大學的公共行政碩士學位。陳飛龍於 1974 年接任父親陳其志創立的化工業南僑董事長，並以南僑水晶肥皂、親親香皂生產及行銷聞名，並帶領南僑為跨足油脂、冰品、冷凍麵糰及餐飲如點水樓及寶萊納、潮江燕的多元化企業集團。南僑並於 2017 年轉型爲控股公司。