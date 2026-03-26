益生菌廠生合投入ESG生物多樣性 要催生「雷公蛙」重返高雄

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-26 20:21

益生菌供應商生合 (1295-TW) 今 (26) 日宣告啟動「生合生物多樣性保育計畫」，在南科園區高雄園區舉辦「生合雷公蛙棲地開池典禮」。生合集團宣布認養園區內近 3 公頃綠地，集結產、官、學、研及民間團體力量，宣示在 2030 年前讓消失於高雄田野的「青蛙名模」雷公蛙成功復育。

益生菌廠生合投入ESG生物多樣性，結合各方力里要催生「雷公蛙」重返高雄。(圖：生合提供)

生合結合產、官、學、研及民間團體今天並共同簽署「南臺灣台北赤蛙 (雷公蛙) 保育合作備忘錄」。共同搶救瀕危雷公蛙於高雄復育。

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生合集團除了透過復育珍稀物種，守護地球生態，並將注入微生物研究資源，觀察動物在環境變遷下的腸道菌變化，為全球生物多樣性生態系永續發展，貢獻企業研究洞見。

雷公蛙學名 Hylarana taipehensis，因在春雷響後、梅雨季節活躍而得名。這是一種珍貴稀有的二級保育類動物，棲息於低海拔的草澤、水田，體型嬌小，體型嬌小（3-5 公分），背部呈金綠色，側面有黑白線交錯，被譽「蛙界名模」。因棲地破壞及農藥濫用，數量急遽減少。

生合董事長楊連傳表示，生合作為全球益生菌供應商龍頭，非常重視生物生態的多元化樣貌：腸道微生物的種類豐富度越高，往往生態越穩定，帶給人類更健康的生活，正呼應聯合國《昆明 - 蒙特婁全球生物多樣性框架》公約。