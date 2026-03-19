鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-19 14:07

根據全台最大通訊連鎖門市傑昇通信統計 2/1-2/28 門市手機銷售價格，公佈 2 月降價手機最新排名。本月入榜機型的總降幅區間鎖定在 14% 至 33%，而單月降幅則從 2% 一路擴張至 22%，降幅範圍拉大反映通路正加速處理庫存，以因應後續成本調漲壓力。

本月市場亮點由 iPhone Air（1TB）奪下月降價冠軍、vivo X Fold5 則以 1.2 萬元的累計降價成為總降價金額之冠、而即將因應成本調漲的 OPPO A6x（4GB/128GB）則以 33% 的累計降幅位居總降幅首位，在手機平均單價逐年攀升的 2026 年，具有顯著降幅的機型能有效縮短民眾換機決策的時間。

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在農曆年後換機潮退、記憶體漲價在即，雙重壓力夾擊下，不僅讓手機市場提早步入傳統淡季，買氣也因成本轉嫁的疑慮更趨冷清。在本月的降價榜中，iPhone Air（1TB）成為榜單上唯一的蘋果代表顯得格外突兀，不僅單月降價達 3,000 元，累計總降價金額更來到 6,910 元，總降幅 14%。

傑昇通信表示，雖然帳面上的降價幅度高達近 7,000 元，但 1TB 極高容量的機型在目前通路的現貨供給極度稀少，實際上消費者往往會面臨看得到卻吃不到的現貨困境。

中階與入門市場的競爭在 2 月份演變成一場生存戰。三星 Galaxy A07（4GB/128GB）高達 22% 的跌幅，單月下修超過千元，成為本月最強月降幅冠軍，通路空機價已下殺不到五千元台幣。

傑昇通信分析，通常新機上市首月的價格保護期相當嚴密，Galaxy A07 的大幅調降，無疑是為了在小米與 OPPO 的圍堵下，優先穩固台灣基數最大的入門機市佔，對於預算控制在五千元以內的需求者，目前確實是極佳的入手時機，但這類降幅也提醒了消費者，入門機型的價值折損速度正在加快。

在摺疊機市場，vivo X Fold5（16GB/512GB）累計降價 1.2 萬元，坐穩本月總降價冠軍，降幅達到 23%。隨著 2026 年春季多款搭載全新鉸鏈技術與更輕薄設計的二代摺疊機傳言流出，vivo 選擇在此刻讓利是標準的旗艦換代策略。

傑昇通信指出，1.2 萬元的降幅對於想從傳統平面手機跨入摺疊領域的消費者來說，是極具吸引力的降價紅利，然而鉸鏈壽命與外螢幕的維修成本在保固期滿後仍是風險，若能在入手時搭配通路提供的延長保固或碎屏險，那麼降幅破萬元的摺疊機就會是性價比之選。

本月最值得關注的媒體亮點，莫過於 OPPO 在 2 月降價榜強勢占據 6 席位居品牌之首，A6x（4GB/128GB）更是以 33% 總降幅奪冠。面對記憶體成本不可逆的攀升，品牌端不得不罕見地對已上市產品（Reno15 系列與 A 系列機型）執行定價調整。