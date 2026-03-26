鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-26 17:31

詐騙集團花招百出，現在連政府機關首長也淪為被冒名的受害者。金管會近日接獲警方通報，發現有不法人士利用 AI 技術偽造機關首長的照片與影片，在臉書、LINE 及 Instagram 等社群平台招攬投資或聲稱可協助查察金流。金管會對此嚴正澄清，政府首長絕對不會私下「報牌」或推薦金融商品，籲民眾切勿輕信。

金管會指出，詐騙集團常利用民眾對政府機關的信任，將官網照片竄改成虛擬的投資教學。民眾若在網路看到以首長名義進行「私訊招攬」、標榜「穩賺不賠」或「內線消息」，甚至要求將款項匯入不明個人帳戶時，百分之百是詐騙陷阱。

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金管會近年積極督導證交所等周邊單位，針對 Google 及臉書 (Facebook) 等主流廣告平台進行涉詐廣告的通報與下架。據統計，2025 年度共成功下架 34679 件詐騙廣告 ；若追溯自 2023 年 4 月開始通報以來，2024 年度下架件數更達 50549 件高峰，希望從源頭阻斷詐騙資訊傳播。

在 2025 年度的民眾陳情案件統計中，金管會證期局共接獲 505 件金融詐騙相關陳情。從季度趨勢觀察，前兩季的詐騙活動較為頻繁，分別有 148 件與 164 件陳情案；到了第四季，陳情案件數明顯下降至 67 件。儘管案件數有所波動，官方仍提醒民眾應隨時審視各類投資訊息，避免落入層出不窮的金融詐騙圈套。

金管會表示，臨櫃關懷攔阻與警示帳戶控管已見成效，根據統計，金融從業人員 2025 年攔阻件數 14264 件，攔阻金額新台幣 112 億元；近 3 年已攔阻超過 290 億元。

為了幫助民眾快速辨識詐騙，金管會特別歸納出「三不會」口訣，提醒民眾政府機關在實務執行上，不會主動聯繫民眾處理金融帳戶問題；不會隨意管制或凍結民眾帳戶；不會要求民眾繳納保證金、驗證金或滯留金等各類名目款項。

除了宣導識詐，金管會也透過強化「警示帳戶控管」與「可疑帳戶預警」，積極阻斷不法金流。根據最新數據顯示，自 2025 年 11 月起，警示帳戶數已呈現持續負成長趨勢，顯示金融機構與警調單位的聯防機制已發揮實質威懾力。