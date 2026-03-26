鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-26 19:38

土地銀行今 (26) 日與國城建設、高興昌鋼鐵 (2008-TW) 及智匯方舟共同舉辦「智匯方舟股份有限公司八年期新台幣 79 億元聯合授信案」簽約典禮，由土地銀行董事長何英明攜手 7 家本土銀行共襄盛舉，最終超額認貸比率達 170% 。本案資金主要支應高雄亞洲新灣區特貿三南基地南側公辦都更案興建成本，預計邀請國際建築大師安藤忠雄設計住宅、商辦與美術館三合一的地標建築 。

土銀統籌智匯方舟聯貸案，董事長何英明(右3)與國城建設創辦人洪平森(左4)、國城建設董事長蔡麗環(左2)及高興昌鋼鐵董事長呂泰榮(右2)合影。（圖:土銀提供）

土地銀行此次統籌主辦的 79 億元聯貸案，由其擔任統籌主辦暨管理銀行，合作金庫、第一銀行與兆豐銀行擔任共同統籌主辦銀行，並邀集彰化銀行、臺企銀、農業金庫及高雄銀行共同參與 。在銀行團踴躍支持下，最終達成顯著的超額認貸，展現金融業對高雄亞洲新灣區公辦都更案的高度認同 。

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亞灣區目前已轉型為 5G AIoT、智慧科技、文創及金融的複合式產業聚落，具備高度開發潛力 。土地銀行近年積極推動永續領域授信與建築綠色融資，期許透過金融力量支持淨零轉型，與企業共創經濟動能 。

智匯方舟是由南台灣知名建商國城建設與上市鋼鐵大廠高興昌鋼鐵共同成立的專案公司，旨在執行亞灣特貿三公辦都更案 。該計畫將興建兩棟大型建築：一棟為地下 5 層、地上 45 層的住宅大樓，另一棟則為地下 5 層、地上 29 層的辦公大樓，並納入光影美術館設計 。安藤忠雄（Tadao Ando）的親自操刀，預計將為高雄港灣注入嶄新的國際視野與能量 。

亞灣區憑藉地理位置優勢，相鄰高雄流行音樂中心及軟體園區，立地條件優良 。在高雄市政府推動下，該區已發展成為結合智慧科技與觀光的複合聚落 。