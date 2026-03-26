鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-26 16:22

記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 委由臺灣銀行主辦新臺幣 120 億元聯合授信案，今 (26) 日完成聯貸簽約。此次聯貸將有助於威剛充實中期營運週轉金，強化營運擴展動能。簽約儀式假臺灣銀行舉行，由威剛董事長陳立白與臺灣銀行董事長凌忠嫄共同主持。

威剛指出，本聯合授信案主要用途為充實中期營運週轉金，由臺灣銀行統籌主辦暨擔任管理銀行，兆豐銀行及第一銀行共同主辦，並邀集臺灣企銀、元大銀行、土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行及合作金庫等金融機構共同參與，本聯合授信案原擬籌組新臺幣 100 億元。

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在金融同業踴躍參與下，短期間內即籌組完成，且超額認購 2.1 倍達新臺幣 210 億元，最終以新臺幣 120 億元結案，顯示國內金融業對威剛營運與未來發展給予高度肯定與支持。本聯合授信案依永續報告書之溫室氣體排放量等永續連結指標給予相應利率減碼，以實際行動支持威剛科技遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。

威剛科技本業聚焦記憶體模組之生產銷售，以自有品牌「ADATA」行銷全球，以優異的品牌價值、產品力及市場拓展能力，穩居全球前五大模組廠中唯一的台灣品牌第二大記憶體、SSD 自有品牌模組廠，也以優異的品牌價值、產品力及市場拓展能力，蟬聯全球第二大 SSD 品牌模組廠，並連續六年入選台灣 25 大國際品牌。

作為 AI 浪潮的最前端，威剛憑藉對產業的高敏銳度，搭配眼光長遠的庫存管理策略，帶動公司 114 年全年營收年增 32.13% 至 530.87 億元，當期淨利年增 168.24% 至 76.3 億元，皆創下歷史新高。

此外，威剛近年也將事業版圖多角化擴張，轉投資事業運動彩券自 103 年取得第二屆發行權以來屢創佳績，並於 113 年成功續任發行機構，在全球大型國際賽事帶動下，114 年續創銷售新高，挹注國家運動發展基金逾 77 億元。