威剛插旗AI算力 領投康斯特A輪募資300萬美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-03-25 15:52

隨著生成式 AI 與大型語言模型快速發展，全球對高效能算力的需求持續攀升，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (25) 日宣布，領投 AI 算力基礎設施業者康斯特科技 A 輪募資 300 萬美元。

威剛ADATA董事長陳立白。(鉅亨網資料照)

威剛指出，雙方將結合各自優勢，打造從 DRAM、eSSD 等記憶體應用供應、硬體架構整合到 AI 算力中心建置與維運的一體化解決方案，進一步強化全球 AI 算力基礎設施的建設能力。

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董事長陳立白表示，此次投資不僅為財務性參與，更是看好 AI 產業長期發展的重要策略布局。隨著 AI 模型訓練與推論需求大幅提升，記憶體頻寬與資料處理效率成為關鍵瓶頸，算力基礎設施的重要性日益提升。透過投資與策略合作雙軌並進，雙方未來將在硬體架構設計、記憶體配置與算力基礎設施部署等面向展開更緊密合作，提升整體解決方案競爭力，同時強化雙方在全球 AI 產業鏈中的關鍵地位。

康斯特為目前台灣極少數具備跨國 AI 算力節點部署能力的基礎設施業者，從機房規劃建置、GPU 叢集部署到後續營運管理，皆可一體化整合，並協助不同國家的企業與機構在本地主權框架內運行，滿足資料主權的合規需求。

康斯特執行長蔡明志表，AI 落地不只是導入模型，而是要確保算力可靠、可擴充、可維運，且在地可控。威剛的加入，讓公司在硬體層有了更強的技術夥伴，能以更快的速度在更多國際市場複製這套主權 AI 基礎設施模式。

相較於傳統大型基礎建設專案，康斯特採取標準化與模組化設計，從需求評估到建置完成約 6 至 8 個月，可協助企業以較低資本快速導入專屬 AI 算力環境，並隨需求彈性擴充。目前已累積超過萬片 GPU 的客戶需求，應用涵蓋學術研究、醫療生技 (包含國內生技機構用於藥物研發與蛋白質結構分析)、企業 AI 應用及新創等多元領域，台灣現有算力節點容量已全數售罄，顯示市場需求強勁。

海外布局亦持續推進，日本福島地區規劃建置 2MW 以上算力中心，預計於 2026 年第四季完工；馬來西亞及東南亞據點亦同步擴建 20MW 以上規模。整體而言，康斯特規劃於 2027 年底前完成全球 10 座 AI 算力中心的建置。