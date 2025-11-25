鉅亨網新聞中心 2025-11-25 12:22

瑞銀螞蟻強強聯手 區塊鏈加速全球跨境支付。(圖:shutterstock)

此次合作備忘錄在瑞銀位於新加坡的旗艦辦公室簽署。根據協議，螞蟻國際將開始在其全球業務中採用瑞銀於 2024 年推出的區塊鏈支付結算平台瑞銀數位現金（UBS Digital Cash）。該平台專為高交易量資金業務設計，旨在提供一個安全且透明的資金轉移環境。

透過整合「瑞銀數位現金」，螞蟻國際旨在優化其內部的跨境資金流動流程，並即時掌握多幣種支付的管理能力。同時，瑞銀將運用其在區塊鏈技術上的豐富經驗，協助提升螞蟻國際系統在結算速度、流動性可視性及營運效率方面的技術能力。

這項策略合作的核心內容之一是共同探索代幣化存款的可能性。該計畫將圍繞螞蟻國際旗下的資金管理平台「Whale」展開。

「Whale」是一個原生區塊鏈系統，專門用於處理螞蟻集團全球實體間的即時多幣種資金流動。它能有效打破傳統銀行結算時間的限制，並提供即時的流動性狀況展現，極大地提升資金運用的效率。

瑞銀全球財富管理亞太區聯合主管兼瑞銀新加坡區主管楊靜怡（Young Jin Yee）表示：「這次新合作建立在去年瑞銀數位現金試點計畫的基礎上。結合瑞銀在數位資產創新方面的優勢與螞蟻國際的區塊鏈技術能力，我們將共同為跨境交易樹立透明度與效率的新標準。」