瑞銀螞蟻強強聯手 區塊鏈加速全球跨境支付
鉅亨網新聞中心
瑞士銀行集團與螞蟻集團 (688688-CN) 宣布建立策略合作夥伴關係，將共同開發由區塊鏈技術驅動的解決方案，以實現即時跨境支付、結算和流動性管理。此協議的簽署意味著這兩大全球金融和數位支付領域巨頭之間合作關係的進一步深化。
此次合作備忘錄在瑞銀位於新加坡的旗艦辦公室簽署。根據協議，螞蟻國際將開始在其全球業務中採用瑞銀於 2024 年推出的區塊鏈支付結算平台瑞銀數位現金（UBS Digital Cash）。該平台專為高交易量資金業務設計，旨在提供一個安全且透明的資金轉移環境。
透過整合「瑞銀數位現金」，螞蟻國際旨在優化其內部的跨境資金流動流程，並即時掌握多幣種支付的管理能力。同時，瑞銀將運用其在區塊鏈技術上的豐富經驗，協助提升螞蟻國際系統在結算速度、流動性可視性及營運效率方面的技術能力。
這項策略合作的核心內容之一是共同探索代幣化存款的可能性。該計畫將圍繞螞蟻國際旗下的資金管理平台「Whale」展開。
「Whale」是一個原生區塊鏈系統，專門用於處理螞蟻集團全球實體間的即時多幣種資金流動。它能有效打破傳統銀行結算時間的限制，並提供即時的流動性狀況展現，極大地提升資金運用的效率。
瑞銀全球財富管理亞太區聯合主管兼瑞銀新加坡區主管楊靜怡（Young Jin Yee）表示：「這次新合作建立在去年瑞銀數位現金試點計畫的基礎上。結合瑞銀在數位資產創新方面的優勢與螞蟻國際的區塊鏈技術能力，我們將共同為跨境交易樹立透明度與效率的新標準。」
螞蟻國際平台技術全球負責人黎粵（Kelvin Li）對此合作表示樂觀。他強調：「瑞銀在全球銀行業的領導地位以及在區塊鏈技術領域的專業能力是我們合作的堅實基礎。兩家機構都堅信，區塊鏈技術和代幣化將對國際支付與流動性管理的運作方式產生顛覆性影響。」
