鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-03-26 10:37

世紀風電 (2072-TW) 今 (26) 日掛牌上市，成功上演蜜月行情，早盤以 200 元開出，漲幅超過 7%，若以每股 186 元承銷價計算，中籤投資人抽中一張，可望賺進 1.4 萬元。

世紀風電早盤以 200 元開出，雖一度翻黑跌至 185 元，不過隨後翻紅走揚，截至 10 點，股價暫報 190.5 元，漲逾 4%，成交量超過 3000 張。

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世紀風電指出，隨著區塊開發 3-1 及 3-2 期風場陸續進入建置高峰，整體風場建置期預計延續至 2029 年，公司有望受惠，預期 2026 至 2029 年營運動能將維持穩健成長。此外，3-3 期開發規劃逐步明確，預計釋出 3.6GW 裝置容量，並規劃於 2026 年完成選商，2030 至 2031 年間陸續併網，在政策支持與市場需求持續推動下，未來營運可期。

世紀風電表示，目前在手訂單主要為颯妙 500MW、海盛 495MW 及海廣風場 800MW 等專案。專案執行期間落在今年及明後年，預期今年起營收與獲利可望持續攀升。