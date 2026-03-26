鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-03-26 12:12

《華爾街日報》記者 Alex Ward 周四 (26 日) 引述三名美國參議院消息人士指出，美國正規劃對伊朗進行地面行動，且可能在不久的將來展開。

傳美國對伊朗地面行動逼近，增派數千海軍陸戰隊員與傘兵(圖：Shutterstock)

Ward 在 X 平台上寫道，「至少有三名國會共和黨人——包括眾議院與參議院軍事委員會主席——強烈暗示，對伊朗的地面行動正在規劃中，且可能很快就會展開。」

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美國已開始在伊朗周邊集結地面部隊，並在近日向中東增加部署數千名海軍陸戰隊員與傘兵部隊。

一艘載有數千名海軍陸戰隊員的美國海軍艦艇，預計最快將於本周納入負責中東美軍的美國中央司令部 (US Central Command) 指揮。

五角大廈也已開始準備數千名可快速部署的空降部隊，這些軍力可能加入先前已部署在當地、約 5 萬名參與「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury) 的美軍。

據悉，在美國可能展開地面行動的背景下，德黑蘭正加強對哈格島 (Kharg) 的防禦。該島是伊朗主要的石油樞紐，先前已遭美方攻擊，而美國總統川普也誓言將再次打擊。

伊朗戰事最新發展

川普稍早表示，美國已決定從轟炸伊朗轉向談判，因為德黑蘭開始釋出較為理性的訊號。

美方曾向伊朗提出一項 15 點的和平方案，旨在結束中東敵對行動。然而，德黑蘭批評該方案過於苛刻，並提出自身的停戰條件。