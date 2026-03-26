宏正AI機櫃+消費新品雙動能 今年營運穩健續強

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-03-26 09:07

宏正 (6277-TW) 表示，受惠 AI 機房建設的強勁需求，加上以 ATEN essentials 消費性電子新品的策略布局，看好 2026 營運動能穩健續強，未來將陸續推出 MGX 架構及 ORW 機櫃產品，以滿足多元 AI 伺服器應用需求。

左起為宏正資深副總經理林勇達、財務長暨發言人田慶威。(鉅亨網資料照)

宏正資深副總經理林勇達表示，宏正持續強化 AI 機櫃解決方案的競爭優勢，透過高度客製化能力，支援少量多樣生產，提供整合性的機櫃方案，結合電源管理、散熱配置等關鍵系統，打造全方位 AI 機房基礎架構。

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此外，考量企業建置 AI 機房成本高昂，目前市場多採 EIA 與 OCP 並行架構，宏正在既有 EIA 架構體系中仍具備廣泛發展機會，透過電源分配器、遠端管理等解決方案，持續深化在 AI 機房領域的整體價值與競爭優勢。

宏正也以 ATEN essentials 系列跨足消費性電子市場，首波產品以 HDMI 切換器、HDMI 分配器及 USB 周邊分享切換器為核心，將深耕多年的工業級穩定性與高品質影音傳輸技術導入日常應用場景，開創新的營運曲線。