search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅3.25%，總成交額3.21億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲3.25%，總成交額3.21億元，大盤占比0.16%。

該產業上漲家數6、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)26日09:34股價上漲2.1元，報56.6元，漲幅3.85%。

油電燃氣近5日下跌2.84%，集中市場加權指數下跌5.06%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -2.84% -5.06%
近一月 -1.26% -7.91%
近三月 +12.3% +14.95%
近六月 +30.08% +25.32%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數33519.4+0.24%
台塑化56+2.75%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty