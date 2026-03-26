盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅3.25%，總成交額3.21億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，26日09:34相關指數上漲3.25%，總成交額3.21億元，大盤占比0.16%。
該產業上漲家數6、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)26日09:34股價上漲2.1元，報56.6元，漲幅3.85%。
油電燃氣近5日下跌2.84%，集中市場加權指數下跌5.06%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.84%
|-5.06%
|近一月
|-1.26%
|-7.91%
|近三月
|+12.3%
|+14.95%
|近六月
|+30.08%
|+25.32%
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