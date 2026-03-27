盤中速報 - 銳澤(7703)大漲7.34%，報234元
鉅亨網新聞中心
銳澤(7703-TW)27日13:22股價上漲16元，報234.0元，漲幅7.34%，成交340張。
銳澤(7703-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房之設備及廠務系統相關配管設計規畫及工程管理。特殊氣體供應系統之代理、製造及安裝。半導體設備所需之相關儀器及其材料、零配件等進出口銷售業務。
近5日股價上漲6.6%，櫃買市場加權指數下跌2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+116 張
- 外資買賣超：+117 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+103 張
- 融券增減：0 張
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