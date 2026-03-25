盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額22.22億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，25日13:33相關指數上漲2.2%，總成交額22.22億元，大盤占比1.43%。
該產業上漲家數14、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股倍微(6270-TW)25日13:30股價上漲2.5元，報27.7元，漲幅9.92%。
電子通路類指數近5日下跌0.72%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.72%
|-2.58%
|近一月
|-0.98%
|+0.42%
|近三月
|+16.76%
|+15.94%
|近六月
|+21.81%
|+18.07%
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