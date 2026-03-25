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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.2%，總成交額22.22億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現強勁，25日13:33相關指數上漲2.2%，總成交額22.22億元，大盤占比1.43%。

該產業上漲家數14、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股倍微(6270-TW)25日13:30股價上漲2.5元，報27.7元，漲幅9.92%。

電子通路類指數近5日下跌0.72%，櫃買市場加權指數下跌2.58%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.72% -2.58%
近一月 -0.98% +0.42%
近三月 +16.76% +15.94%
近六月 +21.81% +18.07%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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