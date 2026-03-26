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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至7.74元，預估目標價為370元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.84元下修至7.74元，其中最高估值14.34元，最低估值4.98元，預估目標價為370元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值14.34(14.34)26.1733.94
最低值4.98(4.98)8.733.94
平均值7.85(7.95)14.8433.94
中位數7.74(7.84)13.0433.94

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值54,369,03074,883,25093,338,530
最低值44,360,00055,033,35093,338,530
平均值49,543,99062,721,66093,338,530
中位數49,272,52060,779,31093,338,530

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS1,595,93648,88947,5166,976,792
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,351,09630,534,97926,832,18741,626,486

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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