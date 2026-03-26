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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至13.55元，預估目標價為240元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.83元下修至13.55元，其中最高估值15.66元，最低估值13.45元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值15.66(15.66)15.43
最低值13.45(13.45)15.05
平均值14.2(14.19)15.24
中位數13.55(13.83)15.24

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值59,394,00060,306,000
最低值55,155,00060,306,000
平均值57,078,60060,306,000
中位數56,920,00060,306,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS2,777,0802,486,4292,420,5692,013,156
營業收入
(單位：新台幣千元)		52,975,95248,967,45851,158,12247,167,749

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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