鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至13.55元，預估目標價為240元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2026年EPS預估：中位數由13.83元下修至13.55元，其中最高估值15.66元，最低估值13.45元，預估目標價為240元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|15.66(15.66)
|15.43
|最低值
|13.45(13.45)
|15.05
|平均值
|14.2(14.19)
|15.24
|中位數
|13.55(13.83)
|15.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|59,394,000
|60,306,000
|最低值
|55,155,000
|60,306,000
|平均值
|57,078,600
|60,306,000
|中位數
|56,920,000
|60,306,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|2,777,080
|2,486,429
|2,420,569
|2,013,156
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|52,975,952
|48,967,458
|51,158,122
|47,167,749
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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