鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-03-25 19:53

2026 台灣國際工具機展 (TMTS) 今 (25) 日盛大開幕，工具機大廠東台精機 (4526-TW) 以「AI 賦能、聚焦半導體、數位雙生」為主題參展，攜手永進機械 (YCM) 等 13 家頂尖企業，宣告打造工具機產業全新「生態系」，強攻北美航太、半導體等高階市場。儘管近三年地緣政治、全球貿易爭端不斷，但嚴瑞雄指出，去年第四季起接單狀況趨於穩定，目前集團在手訂單約維持在 23 億元，由於工具機從接單到出貨存在時間差，預估去年的穩定接單將在今年第二季至第三季反映於營收表現。

東台今年展覽首度公開具備跨平台串聯能力的「AI 代理人」，更在開幕首日榮獲台灣工具機暨零組件工業同業公會 (TMBA) 首屆「工具機產業 AI 賦能標章」營運賦能類—金質獎，展現其在智慧轉型領域的領先地位。

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談到美國關稅議題，嚴瑞雄分析，雖然台美關稅敲定 15% 不疊加，但主要是對直接外銷美國有利，若是客戶從東南亞出貨到美國，適用關稅未必都是最惠國待遇。

觀察整體工具機市況，嚴瑞雄坦言，由於俄烏戰爭重創了原本台灣工具機外銷模式，主要出口國為俄羅斯與土耳其，目前這些市場份額幾乎被中國大陸廠商填補，今年又出現伊朗戰事干擾，產業雖已脫離谷底，但是否回溫仍要持續觀察。

嚴瑞雄指出，中國大陸受惠於疫情期間的本土發展茁壯與新能源車需求帶動，其工具機全球產值市占率估計已超過 30%；相較之下，台灣市占率則將跌破 4%。為破解台灣業者規模較小、單打獨鬥的困境，東台正積極推動「生態系」合作模式。

東台目前與永進機械展開深度銷售整合，以「互補」為核心策略，在產品整合上，東台提供車床，永進則發揮加工中心機優勢，同時也能共享美國代理商網路與資源，共同分攤成本，舉例來說，大家共同聘請擁有百萬粉絲的美國知名 CNC 網紅進行示範教學，並在達拉斯舉辦廠內展。

嚴瑞雄透露，這套創新的合作模式大約去年 11、12 月正式進入美國市場，代理商才真正認識到東台機台，目前已有成功轉換為實質訂單，展現出台灣業者結盟抗衡國際競爭的潛力。

針對終端市場應用，嚴瑞雄較看好航太與軍工，隨著美國市場需求結構改變，東台旗下亞太菁英已成功開發出長達 20 米的機台，專為加工飛機機翼設計。汽車產業方面，美國市場仍持續成長，無論油車或電動車，「輕量化」需求迫切，鍛造輪圈尺寸甚至擴大至 22 吋，歐洲車廠雖競爭力下滑，但為追趕新能源技術，紛紛主動與陸資廠商尋求合作。

PCB 產業仍持續成長，受惠於 AI 浪潮，泰國 PCB 擴廠需求強勁，既有客戶已開始追加第二、三批設備。東台持續布局半導體，目前台廠切入點集中在半導體周邊耗材的精密加工。

「工具機生態系」除了東台精機與永進機械外，還包含：精呈科技、榮田精機、亞太菁英、PTC 參數科技、添鼎興業、億泰興業、德士精科、海陸家赫、安威機具、德川機械、逢吉工業、精石科技及譁泰精機，共 13 家企業攜手共創市場。

在本次展出的核心亮點方面，東台聚焦於數位賦能與完整產線的垂直整合。首先是將 AI 導入自主開發的整廠整線管理系統 (TLM)，並透過 NVIDIA Omniverse 平台建構精準的數位雙生環境。

東台 AI 代理人 (AI Agent) 具備強大的跨平台串聯能力，不僅能調動 TLM，還能進一步串聯工研院 (ITRI) 辨識工具與 FANUC 模擬軟體。訪客可現場與 AI 代理人對話，直接進行「專業諮詢與產品介紹」、「生產履歷即時調閱」、「虛擬加工模擬」及「產能預測與分析」四大功能。該技術將數據轉化為直覺的對話決策，大幅優化客戶的決策鏈。

東台精機首度公開跨平台「AI 代理人」，結合整廠系統 (TLM) 與 NVIDIA Omniverse 數位雙生環境。使用者能以對話方式進行生產履歷調閱、虛擬加工模擬等四大功能，實現最直覺的數據決策。

除了雙生技術，針對極高硬度、易脆裂的半導體關鍵材料碳化矽 (SiC)，東台也展示了 VU-5 超音波輔助加工中心機，該設備透過高頻振動輔助降低加工阻力，實現精準且快速的鑽孔作業，大幅提升製程良率。現場更將此設備整合為全自動化解決方案，結合自主移動機器人 (AMR) 與金相檢測儀，呈現從進料、搬運、精密加工到檢測回倉的一站式完整流程，精準解決製造業人力缺口痛點。